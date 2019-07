Empfehlung - Lagerstättenwasseraustritt bestätigt: Grundwasser in Gefahr?

Emlichheim. Aus der verrosteten Wintershall-Bohrung Em132 in Emlichheim ist tatsächlich sogenanntes Lagerstättenwasser in den Untergrund ausgetreten. Untersuchungen haben den Verdacht bestätigt, dass die Bohrung Em132 in einer Tiefe von mehr als 150 Metern nicht dicht ist. Welche Gefahren sich daraus fürs Grundwasser ergeben, sollen weitere Untersuchungen klären.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/lagerstaettenwasseraustritt-bestaetigt-grundwasser-in-gefahr-305858.html