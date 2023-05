Kreissparkasse unterstützt Musikschule Niedergrafschaft

Die Musikschule Niedergrafschaft spielt in der musikalischen

Erziehung in den Samtgemeinden Uelsen, Emlichheim und Neuenhaus eine zentrale Rolle. Mehr als 1600 Schüler nehmen die Lernangebote der Musikschule wahr.

Seit vielen Jahren hat sich die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn der Kulturförderung im Landkreis verschrieben und unterstützt die Musikschulen auch bei der Durchführung des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Um den hohen Anforderungen in der musikalischen Ausbildung gerecht zu werden, stattet die Kreissparkasse Nordhorn in diesem Zusammenhang Jahr für Jahr die Grafschafter Musikschulen mit einer Instrumentenspende in Höhe von 3000 Euro aus. Die Finanzspritze stammt aus dem Reinertrag der Sparkassenlotterie „Sparen+Gewinnen“.

„Wir freuen uns sehr über das Engagement der Sparkasse, weil wir dadurch das flächendeckende Angebot aufrechterhalten können. Darunter fallen auch unsere insgesamt 20 Kooperationen unter anderem mit Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, dem Lise-Meitner-Gymnasium oder dem Jagdhornensemble“, verdeutlicht Leiter Boyan Karanjuloff. Der ausgebildete Konzertgitarrist und Musiker führt seit etwas mehr als einem Jahr die Geschicke der Musikschule Niedergrafschaft und hat mit ihr noch viel vor. „Das neue Equipment nutzen wir für den musikalischen Unterricht und für die anstehenden Gitarrentage Anfang Juni. Auf lange Sicht soll die neue Ausrüstung als Grundausstattung für ein neues Tonstudio dienen“, verdeutlicht Karanjuloff, der hinzufügt: „Hierfür müssen wir allerdings erst die räumlichen Voraussetzungen schaffen.“ Das neue Musikequipment umfasst ein digitales Mischpult, einen Computer, DI-Boxen, Mikrofone, Mikrofonvorverstärker und Kopfhörerverstärker.

„Um neue motivierte Musiktalente zu gewinnen und sie entsprechend auszubilden, bedarf es einer modernen Ausstattung. Wir freuen uns, mit unserem Engagement einen Teil dazu beizutragen“, sagte Mitja Elferink, Leiter der Sparkasse in Uelsen, bei der Spendenübergabe an die Musikschule Niedergrafschaft.