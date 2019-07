Empfehlung - Kredit für schnelles Internet in der Niedergrafschaft

Nordhorn – Überall dort, wo private Anbieter kein Interesse haben, weil diese Haushalte für sie als unwirtschaftlich gelten, will die Breitbandgesellschaft aktiv werden. Bis Ende des Jahres soll die erste Etappe geschafft sein Gegen den Uhrzeigersinn geht es auf der Karte von Emlichheim aus in die Samtgemeinden Uelsen und Neuenhaus und schließlich nach Wietmarschen. In Ringe und Neugnadenfeld sind die ersten Haushalte bereits ans Netz gegangen. Das „Cluster Emlichheim“, wie der Bereich genannt wird, sei nahezu abgeschlossen, berichtet Ralf Hilmes, Wirtschaftsförderer des Landkreises. In Uelsen sind die Tiefbauarbeiten inzwischen abgeschlossen worden. Noch im Juli sollen die Glasfaserkabel in die verlegten Leerrohre „eingeblasen“ werden, wie es im Fachjargon heißt. Mit dem Baufortschritt in Neuenhaus geben sich Hilmes und Breitband-Geschäftsführer Jan-Hermann Hans zufrieden. Bis Ende des Jahres soll die erste Etappe, einschließlich Wietmarschen, abgeschlossen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/kredit-fuer-schnelles-internet-in-der-niedergrafschaft-305855.html