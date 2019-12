Empfehlung - Klimawandel bereitet Neuenhauser Anglern Sorgen

Neuenhaus Viel zu berichten gab es vor Kurzem bei der Herbstversammlung des Angelvereins Neuenhaus. Durch die Versammlung führte der Vorsitzende Friedhelm Gießmann. „Problematisch war auch in diesem Jahr der trockene Sommer. Zwar blieben größere Fischsterben wie im Sommer 2018 aus, dennoch betrachten die Angler die offensichtlichen Auswirkungen des Klimawandels mit Sorge“, sagte er in seinem Rückblick. „Auch wenn in den kommenden Jahren Fischsterben vielleicht vermieden werden können, führen die niedrigen Wasserstände im Sommer und Herbst trotz allem dazu, dass ein nicht unerheblicher Teil der Fischbrut zerstört wird.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/klimawandel-bereitet-neuenhauser-anglern-sorgen-332397.html