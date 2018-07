Empfehlung - Kleiner Küchenbrand in Uelsen

Uelsen Um 19.55 Uhr am Montagabend wurde die Uelser Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Straße „Unter den Brinkbäumen" gerufen. In einem Abstellraum eines Einfamilienhauses, in dem eine Küchenzeile stand, brannte es. Nach ersten Erkenntnissen war auf dem Herd etwas abgestellt worden, als dieser heiß war. Die Bewohner konnten sich selbstständig retten, verletzt wurde niemand. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.