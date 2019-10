Kein Durchkommen für Autofahrer im Wietmarscher Ortskern

Für Bauarbeiten sind die Landesstraßen 67 und 45 in Wietmarschen derzeit zwischen der Kreuzung zur Lingener Straße in Richtung Lohne und in Höhe der Füchtenfelder Straße Richtung Dalum voll gesperrt. Autofahrer müssen weite Umleitungen in Kauf nehmen.