Juristisches Nachspiel eines Unfalls endet ungewöhnlich

Osnabrück/Neuenhaus. „Ist das nun ein Freispruch?“ will die sichtlich verunsicherte Angeklagte wissen. Nein, erklärt ihr der Vorsitzende Richter der 5. kleinen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück, Dr. Reichenbach. Ein Freispruch sei das nicht, sondern die Einstellung des Berufungsverfahrens – und damit ein Schlussstrich unter einer juristischen Auseinandersetzung, die am Schluss skurrile Züge annahm. Sie endete mit einer juristischen Begründung, die der Vorsitzenden Richter nach eigener Aussage „in 20 Jahren als Richter so noch nie angewendet“ hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/juristisches-nachspiel-eines-unfalls-endet-ungewoehnlich-280499.html