Empfehlung - „Jurassic Park“ in geweihten Böden

Uelsen. Kirchenbesucher in der Grafschaft kennt man in der Regel als stehend singende, kniend betende oder sitzend der Predigt lauschende Christen. Bei Peter Richter aus Neuenhaus ist das zuweilen anders. In den katholischen Kirchen in Uelsen, Veldhausen und Emlichheim traf man den Hobby-Paläontologen oftmals im Schein der eigenen Taschenlampe auf Knien über den Boden rutschend. Die Augen immer dicht über den Steinplatten. Peter Richter hat fossile Einschlüsse in den Bodenplatten gesucht und auch sorgfältig dokumentiert. Sehr zur Freude von Pfarrer Hubert Bischof, der gern Neues über die in seiner Obhut befindlichen Kirchen erfährt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/jurassic-park-in-geweihten-boeden-219250.html