Empfehlung - Junge Wietmarscherinnen im Einsatz auf und neben dem Feld

Wietmarschen Wenn die Volleyballmannschaften des SC Union Emlichheim, des FC Schüttorf 09 oder des SV Wietmarschen um Punkte spielen, ist nicht nur auf dem Feld Einsatz und Konzentration gefragt. Damit ein Spiel in der 2. Bundesliga oder der 3. Liga über die Bühne gehen kann, ist auch um das Spielfeld herum Arbeit angesagt. Das war am letzten Sonntag auch beim Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Wietmarschen und der zweiten Mannschaft des SCU Emlichheim in der 3. Liga der Fall. Rund um das Spielfeld waren Ballmädchen im Einsatz. Die sorgen dafür, dass immer schnell ein Ball bei der Mannschaft ist, die gerade auf Aufschlag hat. So werden lange Pause vermieden. Auch wenn auf dem Feld gewischt werden muss, sind die Mädchen sofort im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/junge-wietmarscherinnen-im-einsatz-auf-und-neben-dem-feld-340541.html