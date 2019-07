Empfehlung - In Lohne brennen Mähdrescher und Wallhecke

Lohne Hitziger Tag für die Feuerwehrkräfte in Lohne: Die Einsatzkräfte mussten am Freitagmittag zu drei Einsätzen ausrücken. An der Autobahn 31 brannte ein Wagen, an der Daimlerstraße eine Hecke und am Hammweg ein Mähdrescher auf einem Kornfeld. Den brennenden Wagen an der Autobahn konnten „aus eigener Kraft" gelöscht werden, sodass die Feuerwehrkräfte nicht mehr eingreifen mussten. Gegen 15 Uhr wurde ein Heckenbrand an der Daimlerstraße in Lohne gemeldet. Aus unbekannten Gründen stand eine rund 40 Meter lange Hecke in Flammen. Das Feuer griff auf eine nahestehende Garage sowie auf einen Lastwagen über, beide wurden beschädigt. Kurz darauf waren die Einsatzkräfte erneut gefordert: Am Hammweg im Ortsteil Rükel brannte ein Mähdrescher auf einem Kornfeld. Mit Unterstützung der Löschkräfte aus Schwartenpohl, Lingen und Nordhorn konnte – unter hohem Wassereinsatz – verhindert werden, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergriffen.