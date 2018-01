Empfehlung - Hohe Pegelstände von Vechte und Dinkel

Nordhorn. Wo das Wasser am Vechtewehr in Neuenhaus sonst einige Meter in die Tiefe fällt, rauschen die Massen jetzt nur so durch. Die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegelstände von Vechte und Dinkel rasant ansteigen lassen. In Emlichheim hat der Wasserstand der Vechte den Wert von 3,90 Meter überschritten und die erste Hochwasser-Meldestufe erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/hohe-pegelstaende-von-vechte-und-dinkel-220566.html