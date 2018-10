Empfehlung - Großes Interesse an Bahnhofsumbau in Neuenhaus

Neuenhaus Großer Andrang am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Neuenhaus: Die künftige Endstation des „Regiopa“-Zugprojekts hatte ihre Pforten geöffnet und gewährte den zahlreich erschienenen Besuchern einen Einblick in den Status quo der Arbeiten. Seit Januar werden Bahnhofsgebäude und -umfeld „fit gemacht“ für die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Nun geht das Vorhaben in den Endspurt: Am 30. November sollen die Arbeiten fertig sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/grosses-interesse-an-bahnhofsumbau-in-neuenhaus-260819.html