Mit der Crossmaschine durch den Sand

Itterbeck. Für Lukas aus Twist ist am Samstagmorgen ein Traum wahr geworden: Schon lange ist der Elfjährige ein Motorrad-Fan, vor allem von der Marke KTM. Sein ganzes Zimmer hängt mit Postern voll, schon einige Male war er beim „ADAC-Supercross“-Rennen in Dortmund. Nun hatte Lukas die Chance, sich selbst einmal auf eine KTM zu schwingen. Zusammen mit seinem achtjährigen Bruder Simon war er zu Besuch beim Motor-Sport-Club (MSC) Niedergrafschaft in Itterbeck. Der Verein, der dem ADAC angehört, hat am Wochenende ein Schnuppertraining veranstaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/gn-kinderseite-mit-der-crossmaschine-durch-den-sand-204400.html