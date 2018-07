Empfehlung - Getreidefeld brennt in Wietmarschen

Wietmarschen Die Trockenheit hält die Feuerwehren in der Grafschaft weiter in Atem: Zwei bis drei Hektar erntereifes Getreide sind am Dienstagnachmittag auf einem Feld an der Klausheider Straße in Wietmarschen verbrannt. Angefacht durch Windböen breiteten sich die Flammen auf dem zur Hälfte abgeernteten Feld schnell aus. Rund 50 Kameraden der Feuerwehren Wietmarschen/Lohne und Nordhorn löschten unter teils schwierigen Bedingungen das Feuer auf dem Feld. Da der Wind öfters drehte, schlugen die Flammen immer wieder in andere Richtungen. Einige Landwirte aus Wietmarschen unterstützen die Feuerwehren, indem sie das Feld umpflügten. So konnten Glutnester schnell gelöscht werden. Außerdem stellten sie ein großes Güllefass mit Wasser zum Löschen bereit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/getreidefeld-brennt-in-wietmarschen-243332.html