Empfehlung - Feuerwehren löschen Feld in Lohne

Lohne Drei Hektar sind bei dem Feuer am Dienstagnachmittag in Lohne verbrannt. Das Stoppelfeld liegt direkt an der Autobahn 31. Eine Rauchsäule war zunächst von Nordhorn aus gut sichtbar. Auch Landwirte halfen beim Löschen, indem sie mit Wasser befüllte Güllefässer bereitstellten. Außerdem führten Schläuche vom Freizeitsee Lohne zum Brandort, um an Löschwasser zu kommen. Dies sorgte teilweise für Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/feuerwehren-loeschen-feld-in-lohne-244116.html