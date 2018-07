Feuerwehren im Dauereinsatz: Brände in Wilsum und Emsbüren

Am Sonnabend hat es wieder in Wilsum gebrannt. In der Nähe der Mülldeponie brannte eine kleinere Fläche. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. An der Autobahn 31 bei Emsbüren hat am Montagmorgen eine Böschung gebrannt.