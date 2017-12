Feuerwehr Lohne löscht Brand in Schlafzimmer

hi Lohne. Einsatz für die Feuerwehr Lohne am ersten Weihnachtsfeiertag: Um kurz vor Mitternacht wurde die Wehr zu einem Wohnhaus in die Straße „Sandkuhle“ gerufen. Aus dem Schlafzimmer des Hauses war eine Rauchentwicklung sichtbar, berichtet die Feuerwehr. Unter Atemschutz betraten Feuerwehrleute das Gebäude. Schnell fanden sie die Ursache für die Rauchentwicklung im Schlafzimmer vor. In der Nähe des Bettes brannte ein kleines Feuer. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, dass Brandgut wurde ins Freie geschafft. Danach wurde das Gebäude noch belüftet. Die Feuerwehr war an diesem Weihnachtstag rund eine Stunde mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

