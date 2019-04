Ermittlungen nach Gift-Einsatz bei Emsland-Stärke dauern an

Am Donnerstag vergangener Woche löste ein anonymer Brief mit einem möglicherweise giftigen Inhalt einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten in Emlichheim aus. Der Brief war an die Emsland-Stärke adressiert und wurde in der Verwaltung geöffnet.