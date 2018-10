Empfehlung - Emlichheimer Sprachheilkindergarten hat nun einen Seilgarten

Emlichheim „Schwingen, hangeln, balancieren – vom äußeren zum inneren Gleichgewicht“, – das ist seit einigen Tagen für die 37 Kinder des Sprachheilkindergartens der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Emlichheim möglich. Mit einem Kostenvolumen von fast 14.000 Euro baute die Natur- und Abenteuerschule aus Bergisch Gladbach in Zusammenarbeit mit dem Kollegium und dem Technischen Leiter des Kindergartens auf dem Außengelände der Einrichtung innerhalb des vorhandenen Baumbestands eine große Seillandschaft auf, die von den Kindern sogleich begeistert in Gebrauch genommen wurde. Möglich wurde die Anschaffung durch eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 9840 Euro der vom Deutschen Lottoblock durchgeführten Glücksspirale. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der auch die AWO angeschlossen ist, erhält regelmäßig Mittel aus dieser Lotterie, mit denen Vorhaben als Investitionen, Projekte, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen oder Starthilfen gefördert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/emlichheimer-sprachheilkindergarten-hat-nun-einen-seilgarten-260680.html