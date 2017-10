Empfehlung - CDU-Pflegeexperte Laumann: Wir sitzen auf einem Pulverfass

Lohne. „Es muss wirklich etwas passieren, denn es ist Fünf vor Zwölf“, warnt Ludger Wübben, Geschäftsführer des Pflegedienstes St. Elisabeth aus Lohne. Er sitzt auf dem Podium der „1. Wietmarscher Pflegekonferenz“, zu der die Grafschafter CDU am Freitagabend in die „Landwehr Akademie“ nach Lohne eingeladen hat. Gut 100 Gäste sind zu dieser Veranstaltung gekommen, die meisten haben einen beruflichen Bezug zur Pflege. Zu Gast sind auch die CDU-Politiker Karl-Josef Laumann aus Riesenbeck bei Rheine und Reinhold Hilbers aus Lohne. Der eine – Laumann – ist seit Juni Sozialminister in Nordrhein-Westfalen, der andere – Hilbers – möchte es nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Niedersachsen gerne werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/cdu-pflegeexperte-laumann-wir-sitzen-auf-einem-pulverfass-210437.html