Bissiger Hund bringt Niedergrafschafter Geldstrafe ein

bt Nordhorn. Der Boxer-Rottweiler-Mischling hat inzwischen ein Gewicht von 50 Kilo und ist derart auf seinen Herrn fixiert, dass er inzwischen die Beschützerrolle übernommen hat. Das hat im Frühjahr dieses Jahres dazu geführt, dass in zwei Personen gebissen wurden. Am 28. März hatte sich der damalige Vermieter des Hundehalters zu einem Gespräch angemeldet. Als der Mieter aus dem Wohnzimmer Unterlagen holen wollte, griff der Hund den in der Küche wartenden Besucher an und biss ihm in den Unterbauch. Es entstand keine gravierende Verletzung, die Wunde musste aber ärztlich versorgt werden. Am 16. April war der Hundehalter mit seinem angeleinten Beschützer unterwegs, als ihm ein Jugendlicher auf dem Fahrrad entgegenkam, den er kannte. Auch sein Hund hatte schon mit dem Jungen und seinen Freunden gespielt. Als der Radfahrer abstieg und den ihm bekannten Hund am Nacken kraulen wollte, biss der unvermittelt zu. Es entstand keine Bisswunde und für den Jungen war damit die Sache erledigt. Aus Sorge um ihren Sohn hatte die Mutter anschließend Anzeige erstattet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/bissiger-hund-bringt-niedergrafschafter-geldstrafe-ein-215205.html