Baustelle: Autofahrer kommen in Neuenhaus mühsam ans Ziel

Seit Dienstag ist die Veldhauser Straße in Neuenhaus am Bahnhof für Autos gesperrt. Grund sind Gleis- und Kanalbauarbeiten. Autofahrer müssen bis zum 27. April Umleitungen in Kauf nehmen. Die Läden an der Straße bleiben erreichbar.