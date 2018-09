Empfehlung - Bathorner Diek erst am 20. September wieder befahrbar

Hoogstede Wer in Hoogstede von dem Kreisverkehr Kanalstraße in Richtung Emsland fährt, der kommt nicht weit. Schon seit Monaten wird am Bathorner Diek gebaut. Eigentlich sollte die Verbindung zum Emsland am Freitag wieder freigegeben werden, doch jetzt werden Pendler und Anwohner vertröstet. Zur Zeit klafft noch ein Loch Mitten auf der Fahrbahn. Wie Frank Adenstedt vom Landkreis Grafschaft Bentheim gegenüber den GN mitteilte, gibt es Probleme an einer Betonbrücke. In diesem Bereich muss der Boden weiter verdichtet werden, damit die Fahrbahn nicht absackt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/bathorner-diek-erst-am-20-september-wieder-befahrbar-249007.html