Badeunfall: Taucher retten Mann aus Lohner Freizeitsee

Lohne. Die Polizei hat den Lohner See am Mittwochnachmittag gesperrt. Grund dafür ist ein Badeunfall. Um 16.23 Uhr ist der Notruf in der Leitstelle in Nordhorn eingegangen. Jungen, die sich am Ufer des Sees befanden, hatten beobachtet, wie ein 19-Jähriger in den See gegangen war. Wenig später sahen sie nur noch, wie eine winkende Hand des Mannes im Wasser verschwand. Die jungen Männer riefen sofort weitere Badegäste. Sie tauchten in den See, um den hilflosen Mann ausfindig zu machen. Doch erst den gerufenen Tauchern der DLRG gelang es, den leblosen Körper des 19-Jährigen unter der Wasseroberfläche ausfindig zu machen. Etwa 30 Minuten befand sich der junge Mann, der aus Eritrea stammt, unter Wasser.

Sanitäter begannen sofort mit Wiederbelebungsungsmaßnahmen, mit dem Rettungswagen wurde er ins Lingener Bonifatius Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr. Der 19-Jährige lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen. Den warmen Tag wollte er mit acht Freunden, die ebenfalls aus Eritrea stammen, am Freizeitsee verbringen.

Seine Begleiter mussten die Rettungsmaßnahmen mit ansehen. Wietmarschens Bürgermeiser Manfred Wellen, der zur Unglücksstelle geeilt war, kümmerte sich um die jungen Männer. Die Flüchtlinge wurden betreut und zurück nach Lingen gefahren. Nach Angaben der Polizei konnte der 19-Jährige vermutlich nicht schwimmen, offenbar hatte er die Tiefe des Sees unterschätzt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich mehrere hundert Badegäste am Freizeitsee. Sie mussten das Gelände wegen des Rettungseinsatzes verlassen.

Ein plötzlich einsetzendes starkes Gewitter erschwerte die Arbeit der Retter, die Reanimationsmaßnahmen am Strand mussten in einen Rettungswagen verlegt werden. Feuerwehrleute und DLRG-Helfer suchten Schutz in ihren Fahrzeugen.

Badeunfall bei Bramsche

Bereits am Dienstagnachmittag gab es im Alfsee bei Bramsche im Landkreis Osnabrück ein tragisches Badeunglück. Dabei ist ein 18 Jahre alter Mann ertrunken. Die Polizei gehe von einem Badeunfall aus, sagte am Mittwoch Mareike Kocar von der Polizeiinspektion Osnabrück. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Die Umstände des Ertrinkens müssten noch ermittelt werden. Der junge Mann war offenbar mit einer Freizeitgruppe aus Bremen zum Alfsee gekommen. Er sei am Dienstag mit anderen mit einem Tretboot unterwegs gewesen.