Auftritt: Uelsener ab 20.15 Uhr zu Gast im ZDF-Krimi

Quasi einem Heimspiel können Krimizuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr in der ZDF-Serie „Der Staatsanwalt“ beiwohnen. In der aktuellen Folge „Abrechnung in Blut“ wird der Uelsener Schauspieler Henner Momann zu sehen sein.