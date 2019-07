Empfehlung - Anwohner verhindern großen Feldbrand in Neuenhaus

Neuenhaus Einsatz für die Feuerwehr in Neuenhaus am Dienstagnachmittag. Am Eisvogel Weg ist den Einsatzkräften im Bereich der Dinkel ein brennendes Kornfeld gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Anwohner die Flammen bereits selbstständig mit Wasser und Schaufeln unter Kontrolle gebracht. Sie haben so verhindert, dass sich das Feuer auf weite Teile des Feldes ausbreiten konnte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/aufmerksame-anwohner-verhindern-grossen-feldbrand-309268.html