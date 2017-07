Empfehlung - Aufgeflogenes Drogenlabor: Haftstrafen für Vater und Sohn

Osnabrück. Mit einem Geständnis begann der zweite Verhandlungstag. Der angeklagte 57-Jährige gab zu, Marihuana in einem Nebengebäude seines Wohnhauses in der Niedergrafschaft angebaut zu haben. Die Plantage soll nur kurze Zeit in Betrieb gewesen sein. „Die Pflanzen wollten nicht wachsen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Vielleicht habe ich sie nicht richtig gegossen, den falschen Dünger verwendet oder die Strahler waren zu heiß“, erklärte er. Zu einer Ernte und dem geplanten Verkauf sei es deshalb nicht gekommen. Er baute die Anlage ab und packte die Pflanzen in Müllsäcke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/aufgeflogenes-drogenlabor-haftstrafen-fuer-vater-und-sohn-201484.html