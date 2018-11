Empfehlung - 96 Sportabzeichen beim SV Union Lohne verliehen

Lohne Insgesamt 96 Sportler im Alter von sechs bis 71 Jahren haben an drei Terminen in Lohne an der Aktion Deutsches Sportabzeichen 2018 teilgenommen. „Besonders stolz sind wir auf sechs Familiensportabzeichen“, betonen die Organisatoren. Die Absolventen mussten ihr Können in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/96-sportabzeichen-beim-sv-union-lohne-verliehen-266878.html