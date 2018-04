Empfehlung - 80 Kinder sind sich sicher: Vandaage proat wi Platt

Osterwald. Donnerstagvormittag in Osterwald. In einem der schönsten Dorfgemeinschaftshäuser weit und breit tobt das Leben. Helle Kinderstimmen tönen aus dem Saal. Und ein Kehrvers erklingt, dessen Sprache aufhorchen lässt, und dessen Melodie eingängig ist: „Ja, vandaage proat wi Platt, dat ist use Motto.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/80-kinder-sind-sich-sicher-vandaage-proat-wi-platt-232439.html