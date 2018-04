Empfehlung - 600 Helfer beim „Tag der sauberen Landschaft“ unterwegs

hlw Hoogstede. Der Frühling zeigte sich am Sonnabend von seinen schönen Seiten und belohnte die fleißigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit angenehmen Temperaturen und Sonne. Sie waren teilweise schon ab 8 Uhr in ihren Ortsteilen unterwegs, um das einzusammeln, was von Anderen achtlos weggeworden wird. Rund 600 große und kleine Helfer waren in Emlichheim, Füchtenfeld, Hoogstede und Lage für die Aktion für eine saubere Landschaft unterwegs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/600-helfer-beim-tag-der-sauberen-landschaft-unterwegs-231802.html