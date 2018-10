Empfehlung - 400 Landfrauen feiern in der Niedergrafschaft Erntedank

Wilsum Herzlich willkommen hieß Gunda Timmerhuis alle Gäste und Mitwirkenden der Erntedankfeier. Bereits seit vielen Jahren gehöre die Erntedankfeier fest in den Jahresplan der Landfrauen, und so freue sie sich, dass wieder so viele der Einladung gefolgt seien. Oft bestimmten Wünsche, Herausforderungen, schwierige Situationen und unterschiedliche Ansichten unseren Alltag. In diesen belastenden Momenten werde oft nicht sichtbar, wofür man danken solle. Doch dem gegenüber stünden Ideen, Hilfen, Lösungen, Begegnungen oder Menschen, die die Situation lösen können. Auch dafür dürfe man dankbar sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/400-landfrauen-feiern-in-der-niedergrafschaft-erntedank-262608.html