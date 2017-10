Empfehlung - 18-jähriger Yannik Koops engagiert sich als Wahlhelfer

Georgsdorf. „Ich bin im Rathaus gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte – und habe sofort zugesagt“, berichtet Yannik Koops. Der 18 Jahre alte Georgsdorfer ist am Sonntag in seinem Heimatort für die Landtagswahl im Einsatz. In der Gemeinde gibt es nur ein einziges Wahllokal – und zwar im Saal der Gaststätte Kösters. Dort ist Yannik Koops als einer von acht freiwilligen Wahlhelfern tätig, genauer gesagt als Beisitzer. „Wir achten darauf, dass alles geregelt abläuft und dass keine Fehler passieren“, erzählt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/18-jaehriger-yannik-koops-engagiert-sich-als-wahlhelfer-210814.html