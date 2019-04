Zwei Tiere aus Güllekeller in Osterwald gerettet

Georgsdorf/Osterwald Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Georgsdorf um kurz vor 9 Uhr zu einer Tierrettung in Osterwald alarmiert. An der Straße „Im Sternbusch“ war ein Rind durch den Spaltenboden in den Güllekeller gefallen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Eigentümer den Güllekeller bereits zur Hälfte leergepumpt. Da keine Zeit zum Aufrühren der Gülle war, konnte der verbleibende Rest aber nicht umgepumpt werden. Dadurch konnte sich der mit Wathose und Atemschutz ausgestattete Trupp nur mühsam im Keller fortbewegen. Bei den Vorbereitungen zur Rettung des ersten Jungbullen entdeckte der Trupp dann noch ein zweites Tier. Daraufhin wurde oben erst einmal durchgezählt, aber es blieb bei zwei abtrünnigen Rindern.

Zur Rettung der Tiere wurde ein Teleskoplader organisiert. Der erste Jungbulle konnte noch relativ einfach Richtung Außenschacht getrieben und dort gerettet werden. Der zweite Bulle steckte im torfartigen Güllerest in der Mitte des Stalls fest. Nachdem in dem Bereich weitere Teile des Spaltenbodens entfernt waren, konnte auch das Tier erreicht werden. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde der Teleskoplader passend in Stellung gebracht, sodass auch Rind Nummer zwei erfolgreich befreit werden konnte.