Empfehlung - Zwei Chöre singen in Lage für den guten Zweck

Lage Im Rahmen eines internationalen Choraustausches präsentieren die Ensembles „Voices“ mit Sängern und Sängerinnen aus der Niedergrafschaft und „Coro Agora“ aus Mallorca am Sonnabend, 15. Februar, um 18 Uhr in der reformierten Kirche in Lage ausgewählte Stücke aus ihrem Repertoire. Die Einnahmen aus diesem Benefiz-Gemeinschaftskonzert mit dem Titel „For the Beauty of the Earth“ fließen in das Nordhorner Projekt „Ein neuer Tag beginnt“, das sich an schwerstkranke Jugendliche, ihre Geschwister und Freunde richtet (die GN berichteten mehrfach). Die Projektteilnehmer treffen sich mehrfach wöchentlich zum gemeinsamen zwanglosen Musizieren. Der Eintritt zu dem Konzert in Lage ist frei, es wird um Spenden gebeten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/zwei-choere-singen-in-lage-fuer-den-guten-zweck-343067.html