Der Künstler Ansgar Silies sorgte 2016 beim Projekt „LUX – Klang des Lichtes“ für die Lichtstimmung im Kirchenraum der St. Augustinus-Kirche in Nordhorn. Nun betreut er das Projekt „Knistern, Knarzen und Kabelsalat“ am Meitner-Gymnasium in Neuenhaus. Foto: Konjer