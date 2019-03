Empfehlung - Zahl der Brandeinsätze vergangenes Jahr deutlich gestiegen

Georgsdorf Die Einsatzzahl an sich hat sich im Vergleich zu 2017 nur um acht Einsätze erhöht. Durch den ungewöhnlich trockenen Sommer ist der Anteil der Brandeinsätze aber deutlich gestiegen. In Zahlen waren das fünf Großbrände, zum Teil als nachbarschaftliche Löschhilfe, je neun Mittel- und Kleinbrände und ein Fehlalarm. Im Bereich der technischen Hilfeleistung war die First Responder Gruppe 71 Mal im Einsatz. Die verbleibenden 18 Einsätze waren vielfältig verteilt, von der kleinen Ölspur bis zum Unwetterereignis in Emlichheim. Lange in Erinnerung bleiben wird außerdem der Einsatz der Kreisbereitschaft auf der WTD91 in Meppen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/zahl-der-brandeinsaetze-vergangenes-jahr-deutlich-gestiegen-283802.html