Yoana Tuzharova stellt beim Kunstverein in Neunehaus aus

Neuenhaus Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 3. November, um 11.30 Uhr im Kunstverein Grafschaft Bentheim, Hauptstraße 37 in Neuenhaus. Nach einer Begrüßung durch Gudrun Thiessen-Schneider, künstlerische Leiterin des Kunstvereins, erfolgt eine Einführung durch Maik und Dirk Löbbert sowie Erich Franz von der Kunstakademie Münster. Auch die Künstlerin ist anwesend.

Der Titel „Häng‘ das auf und richte es aus“ sagt gleichzeitig auch etwas über ihre Vorgehensweise aus, denn die offene und zugleich geschlossene Gestalt der gestaffelten Ausstellungsräume hat für Yoana Tuzharova das formale Potenzial, selbst Kunstwerk zu sein. Diesen überraschenden Perspektivenwechsel (Architektur und Kunst) verdeutlicht sie durch einfache Eingriffe. Die Räume werden verschlossen und nurmehr durch eine Öffnung einsehbar. Was erscheint, ist Lichtraum und Bild zugleich.

Yoana Tuzharova wurde 1986 in Russe (Bulgarien) geboren und studierte von 2013 bis 2018 „Kunst im öffentlichen Raum“ bei Professor Maik und Dirk Löbbert an der Kunstakademie Münster. Sie lebt und arbeitet in Köln und Münster. Bekannt geworden ist ihr permanentes Environment „Warmlight“ im Hafenweg, Münster.

Die Werke der Künstlerin Yoana Tuzharova sind noch bis Sonntag, 8. Dezember, im Kunstverein in Neuenhaus zu sehen. Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Öffentliche Führungen werden sonntags um 11.30 Uhr angeboten. Diese Ausstellung ist zugleich nach 25 Jahren das letzte Projekt unter der Leitung von Gudrun Thiessen-Schneider. Sie verlässt den Kunstverein Grafschaft Bentheim zum Jahresende.