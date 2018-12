Yared Dibaba kommt zum Neuenhauser Stadtjubiläum

Vom 25. bis 30. September 2019 findet anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums in Neuenhaus eine Festwoche statt. Die geplanten Veranstaltungen finden im großen Festzelt auf dem Neumarkt an der Schulstraße in Neuenhaus statt.