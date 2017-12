Empfehlung - „Wir sind froh, eine Amnesty-Gruppe in Neuenhaus zu haben“

Neuenhaus. Michel Sauvadet von der Neuenhauser Amnesty-Gruppe erklärte, dass die Sonderausstellung „Menschen auf der Flucht“ Bilder von bekannten Magnum-Fotografen zeige, die das kulturelle Gedächtnis prägten. In seinem Grußwort ging Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp auf die Gründung von Amnesty International ein. „Vor mehr als 55 Jahren zündete Peter Benenson eine Kerze an und wusste damals noch nicht, dass dies der Beginn einer weltweiten Bewegung sein sollte. In West-Deutschland gehöre der deutsche Journalist Gerd Ruge mit zwei weiteren Personen zu den Gründerinnen und Gründern internationalen der Menschenrechtsorganisation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/wir-sind-froh-eine-amnesty-gruppe-in-neuenhaus-zu-haben-218012.html