Empfehlung - „Wir durften alles selbst machen“

Neuenhaus. Im Bootshaus auf dem Sportplatz hinter dem Hallenbad Neuenhaus sieht es sehr ordentlich aus. Die rund 300 Kilogramm schweren Boote hängen jetzt fein säuberlich aufgereiht an den Wänden. Das dürfte auch die Boule-Gruppe freuen, die das Gebäude mitnutzt und jetzt mehr Platz für ihre Ausrüstung hat. Die Bootsaufhängungen sind das Werk von Max Böhm, Florian Slüter und Tim Geerties. Die drei Jungen besuchen den achten Jahrgang der Wilhelm-Staehle-Schule Neuenhaus und haben in den vergangenen Wochen an der „Generationenwerkstatt“ teilgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/wir-durften-alles-selbst-machen-209211.html