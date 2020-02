Empfehlung - Wilhelm-Staehle-Schule: Spannende Einblicke im Pflegeheim

Neuenhaus Eben noch haben Nele, Emily, Elisaweta und Annik die Schulbank gedrückt, nun sitzen die Zehntklässlerinnen in einer Runde von 20 Seniorinnen und Senioren und singen mit ihnen alte Volkslieder wie „Im schönsten Wiesengrunde“ und „Horch, was kommt von draußen rein“. Der Besuch der jungen Leute im Pflegeheim ist Teil der neuen Kooperation zwischen der SDN-Einrichtung „Haus Hilten“ und der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus. Durch das Projekt sollen die Jugendlichen, die das Profil „Gesundheit und Soziales“ gewählt haben, praktische Einsichten in die berufliche Vielfalt des Pflegesektors erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/wilhelm-staehle-schule-spannende-einblicke-im-pflegeheim-344703.html