Empfehlung - Werner Westdörp stellt im Kunstverein Neuenhaus aus

Neuenhaus Ist die Modefotografie ein ästhetisch hochstilisierter Werbeträger oder eine künstlerische Ausdrucksform? Der Übergang ist wie so häufig fließend, und so ist es wenig verwunderlich, dass der Kunstverein Grafschaft Bentheim GN-Fotograf Werner Westdörp sein „Atelier auf Zeit“ zur Verfügung stellte, um in seiner liebsten Ausdrucksform zu arbeiten – der Modefotografie. Ein „Crossover“ mit der eigentlich kommerziellen Darstellungsform, nennt die künstlerische Leiterin Gudrun Thiessen-Schneider die aktuelle Fotoausstellung an der Hauptstraße in Neuenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/werner-westdoerp-stellt-im-kunstverein-neuenhaus-aus-251039.html