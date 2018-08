Werner Westdörp arbeitet derzeit im „Atelier auf Zeit“

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim lädt zu Sonntag, 2. September, von 14 bis 18 Uhr zum Bergfest seines „Ateliers auf Zeit“ in die Räumlichkeiten an der Hauptstraße 37 in Neuenhaus ein. Werner Westdörp stellt erste Arbeitsergebnisse vor.