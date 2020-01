/ Lesedauer: ca. 1min Werke von Irmgard Fillinger in Neuenhaus zu sehen

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim lädt am Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr zur Eröffnung der 40. „Parallelausstellung“ in das Alte Rathaus an der Hauptstraße in Neuenhaus ein. Gezeigt werden Kleinplastiken und Bilder von Irmgard Fillinger aus Esche.