Empfehlung - Weihnachtliches Kindertheater in Osterwald

Osterwald Es ist ein „leckeres, ein märchenhaftes Stück über die besinnlichen und hektischen Momente in der Vorweihnachtszeit,“ schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Zum Inhalt des Kinderstückes: Der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten Plätzchen, vergessenen Rezepten und gestressten Eltern. Kein Wunder, dass der Plätzchennotrufbäcker Alfons Zuckerwatte vor Weihnachten alle Hände voll zu tun hat. Als dann ein besonders dringender Herzplätzchen-Notruf eingeht, passiert Alfons Zuckerwatte etwas, was ihm noch nie passiert ist: Er kann nicht liefern! Ausgerechnet Herzplätzchen hat er nicht mehr ... Da gibt es nur eine Möglichkeit: sofort ein Herzplätzchen backen. Ob ihm das in der ganzen Hektik noch gelingt? Aber da gibt es ja noch die Kinder, die ihm beim Backen und Naschen helfen können ...(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/weihnachtliches-kindertheater-in-osterwald-323019.html