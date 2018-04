Empfehlung - Weidefläche in Neuenhaus gerät in Brand

gn Neuenhaus. Zu einem Flächenbrand nahe der Prinzenstraße in Neuenhaus ist die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr, gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war die rund 200 Quadratmeter große Weidefläche in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte der Neuenhauser Wehr eintrafen, waren Teile des Feuers bereits gelöscht. Bevor sich die Mitglieder der Feuerwehr um den Brand kümmern konnten, wurden sie vom Besitzer der Fläche des Grundstücks verwiesen. Daraufhin rief die Feuerwehr die Polizei hinzu. Durch das Eingreifen der Feuerwehr wurde ein mögliches Ausbreiten des Feuers verhindert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/weideflaeche-in-neuenhaus-geraet-in-brand-232159.html