Empfehlung - Wehren aus Lage und Ootmarsum üben gemeinsam an der Mühle

gn Lage. Die Helfer wurden gegen 19.30 Uhr mit dem Stichwort „Starke Rauchentwicklung“ zur Mühle an der Burg in Lage alarmiert. Da die Brandweer aus Ootmarsum gerade in Lage zu Gast war, konnte man gemeinsam vom Feuerwehrhaus in Lage ausrücken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/wehren-aus-lage-und-ootmarsum-ueben-gemeinsam-an-der-muehle-208057.html