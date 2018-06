Gasflasche spuckt in Garage Feuer

pla/cs Veldhausen Eine feuerspuckende Gasflasche hat die Brandschützer aus Veldhausen am Freitag gegen 17.30 Uhr an die Schubertstraße eilen lassen. Die Gasflasche war in einer Garage außer Kontrolle geraten. Der Besitzer rief die Feuerwehr und konnte sich in Sicherheit bringen. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie die Gaszufuhr schnell abdrehen. Damit war das Feuer erloschen. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderten sie, dass die Flamme die Garage in Brand setzen konnte.