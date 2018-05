SPD Neuenhaus: Auswirkungen der Züge für Straßen prüfen

Auf 50 Jahre SPD-Mitglied kann Friedrich Bargmann zurückblicken. In einer kleinen Feierstunde ehrte die SPD Neuenhaus-Georgsdorf den rüstigen Jubilar. Aus der Hand des 1. Vorsitzenden Fredo Weiden erhielt Bargmann eine Urkunde und eine goldene SPD-Anstecknadel. Sein politisches Wirken begann vor über 50 Jahren in Nordhorn. Dort war er lange Jahre als Hauskassierer eingesetzt. Dem Rat der Stadt Nordhorn gehörte er über mehrere Wahlperioden an. Seit geraumer Zeit ist sein Wohnsitz in Lage. Die SPD habe Friedrich Bargmann viel zu verdanken und wünsche ihm weiterhin viele Jahre in guter Gesundheit. Foto: privat