Empfehlung - Neuenhaus bereitet sich auf 650. Stadtgeburtstag vor

Neuenhaus. Für die „Borgeren toe Nyenhus“ war der 29. September 1369, der Michaelistag, ein ganz besonderer Tag: Graf Bernd I. von Bentheim erhob ihren Ort nach Schüttorf zur zweiten Stadt der Grafschaft. Von nun an durften die Neuenhauser ihr Holz aus dem Osterwold holen, ihr Vieh wegen der damals schon vorherrschenden Enge der Stadt in die Grasdorfer Mark und das Kirchspiel Uelsen treiben und sie durften an den Flussbrücken Zölle erheben. Durch diese Einnahmen entwickelte sich Neuenhaus bald auch äußerlich zu einer richtigen Stadt und gewann für die Region immer mehr an Bedeutung. So steht es in der Stadtchronik, die 1969 zum 600-jährigen Bestehen von Neuenhaus erschien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/web-artikel-237325.html